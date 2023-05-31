Sivas'ta minik öğrenciler sergi açtı

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim materyallerinden oluşan sergi büyük beğeni topladı. Anasınıfı öğretmenleri Leyla Aydın Uzun, Burcu Korkmaz, Döndü Gül Gökçe ve Selma Saraçoğlu'nun öğrencilerle birlikte hazırladığı sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aslan, Okul Müdürü Ahmet Turan Acıdereli ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle birlikte sergiyi gezen ve eğitim materyallerini yakından inceleyen Aslan, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde atık malzemelerin geri dönüştürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde eğlenceli öğrenme ortamlarının oluşturulması ve öğrencilerin yaparak öğrenmelerine imkân sağlanmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Aslan, çalışmalara katkı sağlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, HEDEF Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara değindi.

Aslan, okul salonunda gerçekleştirilen yılsonu etkinliğine katılan velilerle de sohbet etti.