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Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerinde toplanan meraklı vatandaşların ise sosyal mesafeyi umursamadıkları görüldü.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas - Kayseri yolu Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Yeşiltaş (29) idaresindeki 58 AR 242 plakalı motosiklet, Sivas kent merkezi istikametine giderken Mescitli köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Yeşiltaş olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan A.Y.Z. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Yeşiltaş'ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi.


Öte yandan olay yerini görmek isteyen meraklı vatandaşların korona virüsü hiçe sayarak sosyal mesafeyi umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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