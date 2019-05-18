Sivas'ta Motosiklet kazası:2 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi.Amasya'dan su şehrine Suşehri ilçesine gitmekte olan Y.B. idaresindeki 05 BC 394 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan hız uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten savrulan sürücü Y.B. ve kızı E.N.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıları Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.