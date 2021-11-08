Sivas'ta narkotik operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 13 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 55.43 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 14.82 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.