İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 31,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde 2'si ifadelerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise hakkında işlem yapılması için ilgili birime teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.