Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 31,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde 2'si ifadelerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise hakkında işlem yapılması için ilgili birime teslim edildi.