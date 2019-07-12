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Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesinde olan Turna yavrularına halkalama çalışması yapılarak takip cihazı takıldı

Sivas’ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15.

Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından nesli tükenme tehlikesinde olan Turna yavrularına halkalama çalışması yapılarak takip cihazı takıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan türlerden Şah Kartal, Turna, Tepeli Pelikan ve Toy kuşlarını uydu vericileriyle izleme kararı almıştı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Turna ve Şah Kartal bireylerine uydu vericileri takılarak izlenmesi projesi kapsamında Sivas'ta, 10 Turna yavrusunu halkalarken 1 yavruya da takip cihazı taktı.

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