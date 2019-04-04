İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sivas'ta Nisan karı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Nisan ayında yaşanan kar sürprizi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Nisan ayında yaşanan kar sürprizi ilginç görüntüler oluşturdu.


Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi İmranlı ilçesinde yağan yağmurun gece yerini kara bırakmasına neden oldu. İmranlı ilçesi sakinleri Nisan ayının ilk günlerinde güne beyaz örtü altında gözlerini açtı. Nisan karı ilçede ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan kara hazırlıksız yakalananlar da oldu.


Misafir olarak ilçede bulunan 24 yaşındaki Bahadır Karataş, güneşli günlerde tişörtle geldiği ilçede yağan kara rağmen tişörte gezmek zorunda kaldı. Karataş, İmranlı'ya geldiğinde havaların sıcak olduğunu, yanına kışlık elbise almadığını, bugün uyandığında ise kar sürprizi ile karşılaştığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.