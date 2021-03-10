Sivas'ta o yeme-içme yerlerinde yeni karar

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “ İlimizde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, 30.11.2020 tarih 20076 sayılı ve 03.03.2021 tarih 3668 sayılı genelgelerle getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatların da belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine karar verilmiştir” denildi.