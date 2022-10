Sivas'ta Off Road araçları sergisine yoğun ilgi

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü iş birliğinde yarın düzenlenecek Sivas Belediyesi Off Road Oyunları-3 Paşabahçe mevkiinde gerçekleştirilecek. Oyunları öncesi Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde dev araçlar vatandaşlar için sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği araç sergisine Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Sivas Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, bu yıl üçüncüsü yapılacak olan oyunların geleneksel hale getirdiklerini söyleyerek, "Toplumumuzun her kesimine hitap eden programlar düzenliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda modifiye araç tutkunlarını Sivas'ta buluşturmuştuk. Bu hafta sonu da Off Road tutkunlarını Sivasımızda ağırlıyoruz. Yarışlara 40 ilden 50 kulübümüz ve 250 aracımız katılacak. Araçların 120'si yarışmalara katılacak. Sivaslı hemşerilerimizi yarın yapılacak organizasyona davet ediyorum. Hava güzel, parkurlar çok daha güzel. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Sivas Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin ise, Sivas Belediyesi'ne teşekkür ederek, Off Road oyunlarında yarışacak ekiplere başarılar diledi.

1 gün sürecek olan heyecan dolu Off Road yarışlarına, 40 ilden toplam 120 yarışmacı katılacak.