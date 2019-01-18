Sivas'ta öğrenciler karnelerini aldı

Sivas'ta 118 bin 588 öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Sivas'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde eğitim gören 118 bin 588, ilk, orta ve lise öğrencisi karne almanın sevincini yaşadı. Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen karne dağıtımına öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler karnelerini sınıflarında aileleri ile birlikte öğretmenlerinin elinden aldı. İlk kez karne alan 1. sınıf öğrencilerinin heyecanı yüzlerine yansıdı. Miniklerin aileleri de ilk karne heyecanını sınıflarda yaşadı.