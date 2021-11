Sivas'ta öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Yıldırım Solak, Şehit Osman Yurt Ortaokulunda düzenlenen temsili kaynak kitap dağıtım programında öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ayhan'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Geçmişte bu tür imkanlara erişmenin çok zor olduğuna vurgu yaparak, öğrencilere sağlanan kaynak kitap desteğinin önemine vurgu yapan Aslan, "Sayın Valimizin sizlere olan bu desteği karşısında duygulanmamak elde değil. Bunun kıymetini bilin, azim ve sebat inancınızla birleştiğinde aşamayacağınız hiçbir engel yoktur" dedi.

Aslan'ın ardından konuşan Ayhan ise öğrencilerden kendilerine sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Ayhan; "Devletimizin imkanlarını sizin için değerlendiriyor, güzel hayaller kurmanız ve bu ülke adına güzel işler yapmanız için seferber ediyoruz. Bu kitapların her sayfası bu ülkenin geleceği için bir tuğladır. Bizler, verdiğimiz her desteğin yerine ulaştığına inanıyoruz. Her zaman sizlerin yanında olacağız" diye konuştu.

Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, konuşmaların ardından öğrencilere kaynak kitaplarını takdim etti.

Ayhan ve Aslan daha sonra sınıf ziyareti yaparak öğrencilerle sohbet etti. Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Ayhan; öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

KÖPRÜ Projesi kapsamında bu yıl 7, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine 152 bin 500 adet kaynak kitap dağıtıldı.