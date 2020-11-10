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Sivas'ta öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile ASELSAN Hassas Optik A.

Ş. arasında okul-işletme iş birliği protokolü imzalandı.


Okul salonunda düzenlenen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ASELSAN Hassas Optik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Okul Müdürü Halil Duman, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.


Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Salih Ayhan; öğrencilerin bu tür programlarla beceri eğitimi, staj ve deneyim paylaşımı gibi konulardan istifade edeceğini ifade ederek, "Öğrencilerin ufkunu açacak, onlara tecrübe kazandıracak her projeye destek vereceğiz" dedi.


Ayhan; daha sonra Savaşçı, Yıldırım ve Duman ile birlikte iş birliği protokolünü imzaladı.

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