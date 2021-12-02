Sivas'ta “Okullar arası basketbol” rüzgarı esti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 faaliyet programında yer alan “Okullar arası basketbol müsabakaları” yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta okullar arası gençler A basketbol müsabakaları gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Sivas'taki 12 okuldan 144 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Zorlu maçlar sonunda erkeklerde Başarı Yorum Koleji Ortaokulu şampiyon olurken, Fen Lisesi ikinci, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi üçüncü ve Recai Toydemir Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlarda ise Başarı Yorum Koleji birinci, Kongre Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Ayık Spor Lisesi üçüncü ve Fen Lisesi dördüncü oldu.