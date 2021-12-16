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Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası düzenlendi

Sivas’ta düzenlenen “Okullar Arası Güreş” turnuvası sona erdi.

Sivas'ta düzenlenen “Okullar Arası Güreş” turnuvası sona erdi. Müsabaka sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta okullar arası güreş turnuvası yapıldı.


4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 49 sporcu katıldı. 2 kategoride yapılan güreş müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonunda Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye girenlere madalya ve kupa takdim ederek tebrik etti.

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