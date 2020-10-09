Sivas'ta okullar eğitim öğretime hazır

3. 4.-8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının üzerine Sivas'ta alınacak tedbirler ile ilgili toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, yüz yüze eğitimin hangi şartlarda ve hangi sınıflarda yapılacağı ve EBA uzaktan eğitimin nasıl devam edeceği hakkında yaptığı açılamalar kapsamında, Sivas'ta alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Sivas Valiliği binasında Vali Salih Ayhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Çağlar Partal, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve bazı protokol üyeleri katıldı. Öte yandan Video Konferans Sistemi üzerinden ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçelerdeki diğer ilgililer de toplantıda yer aldı.

Covid-19 eğitimi çok etkiledi

Toplantıda konuşan Vali Ayhan, Covid-19 pandemisinin en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, "Bu durumun, sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünyada salgın ile mücadelenin en hassas konusu olduğunu biliyoruz. Birçok fırsatta ifade ettiğim gibi ‘Okullarımızın Güvenle Açılması' bu süreçte en önemli hedeflerimizden biri oldu. Gerek ülke genelinde gerekse ilimizde verilen salgın ile mücadelenin sonucu olarak bugün kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamış durumdayız. Okulların açılmasında elbette bu aşamaya kadar verdiğimiz topyekûn mücadelenin çok büyük rolü var. Ancak bundan sonra vereceğimiz mücadele de en az bu kadar önemli. Çok hassas ve kontrollü bir süreç yönetmemiz gerekiyor. Bugün yapacağımız bu toplantı, bu nedenle büyük önem arz ediyor " dedi.

Sivas'ta okula gitme oranı yüksek

Vali Salih Ayhan, Sivas'ta velilerin çocuklarını okula gönderme oranının yüksek olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte ilimizde 14 bin 675 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Çocukları okula gönderme tercihi velilerine bırakılmasına rağmen, ilimizde okula gönderme oranının oldukça yüksek olduğunu gördük. Bunu bir manada velilerin okula ve idari yapıya güveninin bir yansıması olarak düşünebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında 2. 3. 4. - 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim tarihinden itibaren yapılabileceği yönünde alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığımız süreç ile ilgili planlamalarını açıkladı. Aynı zamanda özel eğitim ve köy/belde okullarımızda da tüm sınıflarında 12 Ekim tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlıyoruz. 70 bine yakın öğrencimiz pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Okullar Covid-19 önlemleri alındı

Toplantıda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise tüm okullarda genel temizlik yaptıklarını söyleyerek, "Müdürlüğümüz tarafından maske, el antiseptiği, dezenfektan ve gerekli afişler sağlanmıştır. Okullarımızdan en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldı. Sınıf, çalışma salonu, işlikler, yemekhane ve kantin gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlendi. Velilerin öğrencilerini okul dışında teslim alıp bırakacaklar. Okullarda maske ve eldiven atıkları için pedallı çöp kovaları ayarlandı. Okullarda toplu etkinlik yapılmaması kararlaştırıldı. Öğrencilerin çapraz oturma düzeni sağlanacak" şeklinde konuştu.