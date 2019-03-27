Sivas'ta 'Okumayı Seven Gelsin' kütüphanesi açıldı

Sivas Etkin Anadolu Kadınları Derneği, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Okumayı Seven Gelsin' adı altında bir kütüphane oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında onaylanan 'Okumayı Seven Gelsin' isimli kütüphanenin açılışına; Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi ve aynı zamanda Etkin Anadolu Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Yurdagül Kadriye Aydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Birnur Karaca,"Hedefimiz toplumun temel çekirdeği olan aileyi, var oluş sebebimiz olan değerlerimiz doğrultusunda yaşatmak ve her türlü maddi, manevi desteği vermektir. Bu yolculuğumuzda çok şükür pek çok aile ile birlikte bugünlere geldik" dedi.

Etkin Anadolu Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Yurdagül Kadriye Aydın ise 5 yıllık süreçte 2 bin aile ile bir araya geldiklerini ifade ederek,"Öğrencilerimize burs desteği verdik. Servis imkanı sağlayarak nakdi desteklerde bulunduk. Sözşehri Dergisi'ni çıkardık. Son olarak yürüttüğümüz 'Okumayı Seven Gelsin'' projemizi de inşallah güzel bir şekilde taçlandıracağız. Öğrencilerimize geziler düzenleyeceğiz, kültür merkezimize çok güzel bir kütüphane kazandırdık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın da kitap okuma alışkanlığının çok önemli olduğuna değinerek,"Derneğimizin bu tür faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir dergi çıkarıyorsunuz. Biz de belediye olarak bu dönemde çok sayıda kültürel eser ürettik. Şehrimizin önemli değerlerinin kitaplarını çıkardık. Her birinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu kütüphanemiz de verimli bir şekilde kullanılır"şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.