İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta operasyon, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda 1 adres ve 1 araçta arama işlemi gerçekleştirildi. Aramalarda 37 adet sikke, 3 adet metal obje, 1 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet heykel, 1 adet sanduka, 1 adet sanduka kapağı ele geçirildi. Olay ile alakalı olarak 1 şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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