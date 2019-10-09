Sivas'ta otluk alanda yangın

Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Sivas kent merkezinde bulunan tarihi kalenin çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki otomobillere sıçramadan söndürdü. Otluk alanda çıkan yangının söndürülmesi ile mahalleli ve araç sahipleri rahat nefes aldı.