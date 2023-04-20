İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta otobüs kazası: 8 yaralı

Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.