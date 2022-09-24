Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı Galericiler sitesi kavşağında meydana geldi. G.D. idaresindeki 58 TS 909 Fiat marka hafif ticari araç ile H.G. yönetimindeki 58 FH 617 Skoda marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada, 58 TS 909 plakalı araç içerisinde bulunan B.D. ve H.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.