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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza saat 09.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim S. idaresindeki 58 YD 514 plakalı otomobil ile Tuncay T. idaresindeki 58 TC 215 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Zuhal T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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