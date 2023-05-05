İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. M.D'nin (61) kullandığı 34 BMV 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 KA 126 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.D. (86), D.D. (76), H.Ç. (35) ve İ.A.Ç. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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