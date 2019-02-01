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Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Gürün ilçesi Yazyurdu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yusuf T. idaresindeki 44 AAG 993 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Rahime ve Merve T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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