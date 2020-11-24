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Sivas'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi üç yol mevkiinde meydana geldi. R.Ç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bulunan refüjlere çarpması sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü ve içerisinde bulunan H.Ç., A.Ç. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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