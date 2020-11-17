İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu, aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli-Şarkışla karayolu Nevruz köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giden S.İ. yönetimindeki 34 NVJ 99 plakalı otomobil, öndeki aracı geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza da aynı aileden anne N.İ. baba S.İ. ve çocukları B.İ (12) ile R.İ. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne N.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.