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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sivas’ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

Sivas'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaza, saat 20.00 sıralarında kent merkezi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 BH 010 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Baki Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü R.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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