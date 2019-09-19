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Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu eski Erzincan yolu kavşağı yakınında meydana geldi. Bayram Çamlıca yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ş.D. yönetimindeki 34 PG 7058 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Bayram Çamlıca otomobil içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan Ş.D. ve kızı D.D. ise yaralandı. Bayram Çamlıca sıkıştığı otomobilden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram Çamlıca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ş.D. ve D.D.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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