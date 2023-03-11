Sivas'ta oynanan TVF 2. Lig Kadınlar Çeyrek Final etabında ilk gün sona erdi

Lig Kadınlar çeyrek final etabı, bugün Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı.

Sivas, Lig Kadınlar Çeyrek Final etabına ev sahipliği yapıyor. 4 ilde oynanan maçlarda grupları ilk iki içinde tamamlayacak kulüpler yarı finale katılmaya hak kazanacak.

Sivas'ın ev sahipliğinde C ve D grubunda yer alan takımlar kıyasıya rekabet ederek maçtan galibiyetle ayrılmak için mücadele etti. Birinci gün karşılaşmalarının ardından Fenerbahçe Göksel Çelik, Sultanspor'a 3-2 mağlup oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise Özel Gelişim Koleji, Bordo Mavi 61'i 3-0'lık skorla geçti. Üçüncü maçta ise İş Voleybol, TVF Spor Lisesi'ni 3-1 yendi. Günün son maçında da Altınordu ile İmamoğlu Belediye karşılaştı. Müsabaka 3-1 İmamoğlu Belediye'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Lig kadınlar çeyrek final etabı karşılaşmaları, yarın oynanacak ikinci gün karşılaşmalarıyla devam edecek.

“Maçlar coşkuyla devam ediyor”

Sivas Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, maçların büyük heyecan içerisinde başladığını söyleyerek, “8 takımın katılımı ile Lig Kadınlar çeyrek final etabını Sivas'ta yapıyoruz. Maçlarımız büyük bir coşku ile devam ediyor. Her iki gruptan çıkacak iki takım yarı finale yükselecek. İlimiz için iyi oldu müsabakalar. Maçlar coşkuyla devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.