Sivas'ta Pi günü unutulmadı

Her yıl 14 Mart'ta matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek kutlanan Pi Günü, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tarafından da kutlandı.

Pi günü dolayısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Günün anısına “pi” pastası kesilirken öğrenciler tarafından okul bahçesinde “pi” sayısının sembolünün koreografisi oluşturuldu. Öğrenciler hazırladıkları döviz ve pankartlarla eğlenceli bir kutlama yaptı.

14 Mart'ta matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek Pi Günü'nün kutlandığını ifade eden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, amacın öğrencilere matematiği sevdirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çağan, “Matematikte kullanılmakta olan sabit Pi sayısı anısına özel olarak kabul edilmektedir. 14 Mart tarihinin Pi sayısı olan 3,14'e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak kutlanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Einstein'ın doğum gününün 14 Mart'ta denk gelmesi de ilginç bir tesadüftür. Etkinliğimiz sayesinde Pi sayısı öğrencilerin belleğinde kalıcı oldu" dedi.