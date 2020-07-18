İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele geçirdi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan iki şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.