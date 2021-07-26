Sivas'ta rafting heyecanı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Fırat Nehrinin önemli kollarından biri olan Tohma çayında rafting heyecanı yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünden geçen Tohma çayında geçtiğimiz günlerde rafting heyecanı yaşandı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı'nın gerçekleştirdiği raftingin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi de Fırat nehrinin önemli kollarından olan çayın üzerinde rafting yaptı. Etkinlikte köy sakinleri de Milletvekili Boyraz ve Başkan Çiftçi' ye eşlik etti. Milletvekili Osman Boyraz ve Başkan Nami Çiftçi kanorafting botu ile kendilerini Tohma çayının coşkun akan sularına bıraktı. Milletvekili Boyraz ve Başkan Çiftçi, Eskihamal köyünde konak açılışa katılarak burada öğrencilere tablet hediye etti.

“Ulusal bir rafting organizasyonu var''

Milletvekili Osman Boyraz burada yaptığı açıklamada, “ Bugün Gürün, ilk defa rafting sporu ile tanıştı. 1650 metre rakımda 15 km'lik Ayvalıtohma Çayı üzerinde yaptığımız rafting oldukça keyifliydi. 15 km'lik bu parkur gerek uzunluğu gerekse parkur boyunca uzanan muhteşem doğa güzellikleri ile rafting sporu yapacaklara muazzam manzaralar sunuyor. Çevre köylerden de gelen yaklaşık 300 kişinin izlediği bu etkinlik bundan sonra gerçekleşecek daha büyük çaptaki organizasyonlara ne denli rağbet olacağının da habercisi. Bu muhteşem denemenin ardından şimdi sırada ulusal bir rafting organizasyonu var. Hazırlıklara, çalışmalara başladık. Yakın bir zamanda ilçemiz Gürün'ün turizm ve sosyal hayatına katma değer sağlayacak rafting etkinlikleri, Gürün'ü turizm açısından tercih edilen bir ilçe haline dönüştürecek'' dedi.