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Sivas'ta Ramazan denetimleri sürüyor

Sivas Belediyesi ekipleri korona virüs ve Ramazan ayı münasebetiyle denetimlerini sıklaştırdı.


Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ve korona virüs tedbirleri kapsamında market ve fırınlara yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Marketlerde ve fırınlarda ekmeğin gramını ölçen ekipler, korona virüs tedbirlerine yönelik maske denetimi ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Denetimlerde, ekmeğin gramında eksiklik yapan, işletme usullerine uygun hareket etmeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.

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