Sivas'ta rampada freni patlayan vinç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde rampa inerken freni patlayarak devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Divriği ilçesi Mursal köyü yakınlarında meydana geldi. Serdar Yılmaz idaresindeki vincin rampa aşağı indiği sırada frenleri patladı. Frenlerin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç devrildi. Kazada sürücü Yılmaz hayatını kaybederken, araçtaki N.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Divriği Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.