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Sivas'ta rekor sıcaklık

Sivas’ta bu güne kadar 7 Temmuz tarihlerinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 35.

Sivas'ta bu güne kadar 7 Temmuz tarihlerinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 35.5 derece olurken Sivas'ta bugün termometreler 38 dereceyi gösterdi.


Kavurucu sıcaklar Sivas'ta da etkili oldu. Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Bazı termometreler 38 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölge aradı. Dışarıda olmayı tercih edenler ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Sivaslılar nemle birleşen sıcakların kendilerini bunalttığını belirtip, “Hava gerçekten çok sıcak. Bunaltıyor. Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyoruz“ dediler.

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