Sivas'ta rekor sıcaklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos'u yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkanlar ise serinleyecekleri bir yer aradı. Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu güne kadar Sivas'ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.