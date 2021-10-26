İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta RenkFest etkinliği düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında öğrenciler, RenkFest adlı etkinlikte bir araya geldi.


Renklerin hikâyesini, doğasını, dilini ve insan psikolojisindeki eylemlerini görerek, dinleyerek, düşünerek ve de eğlenerek anlamlandıran öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadı. Renk festivali kurum eğitim koordinatörü Dr. Samet Ünlü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zülal Epik tarafından tasarlandı. Program renk temalı şarkılarla ve öğrencilerin yaptıkları resimlerle devam etti. Dr. Samet Ünlü, her rengin farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, “Her renk içerisinde farklı hikâyeler barındırır. Öğrencilerimizle birlikte bu hikâyeleri renklerin diliyle anlamaya ve anlatmaya çalıştık” dedi.

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