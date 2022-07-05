Sivas'ta risk azaltma toplantısı düzenlendi

Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

İRAP İzleme Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin ve VKS üzerinden ilçe kaymakamlarının katılımı ile Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şimşek, Türkiye Afet Strateji Belgesine göre Afete Hazır Türkiye projesinin 3 ana evresi bulunduğunu, bunların ise Afet Öncesi, Afet Sırası ve Afet Sonrası olduğunu belirtti.

“Şehrimiz 7 pilot il arasında kendine yer buldu”

Sivas'ın İl Risk Azaltma Planı bağlamında 7 pilot ilden biri olduğunu ifade eden Vali Şimşek, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu şekliyle hazırlanarak yürürlüğe konulmuştu. Ülkemiz genelinde meydana gelen afet ve acil durumlarda yönetim de buna göre yapılmakta idi. İlimizin bulunduğu coğrafi konum ve güvenli ulaşım ağı nedeniyle afet öncesini planlayan İl Risk Azaltma Planı bağlamında şehrimiz 7 pilot il arasında kendine yer buldu. Geçen yıl da şehrimiz pilot il olarak Doğu Anadolu illerine koordinatör olarak görevlendirildi. Düzenlenen bu toplantılarda da hazırlanan planın 6 ayda bir değerlendirmesini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Doğal Afetlere Hazırız”

Son yıllarda artan depremler, seller ve su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar ve yangınların doğal afetler olarak karşımıza çıktığını ifade eden Vali Şimşek “Sivas İl Risk Azaltma Planında belirlenen 4 amaç, 16 hedef ve 265 eylem olduğunu hepimiz malumunuz bilmekteyiz. Bu amaçlar, hedefler ve eylemler bağlamında bizler de bu toplantı vesilesiyle hazır olduğumuzu ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.