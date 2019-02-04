Sivas'ta robotik kodlama sınıfı açıldı

Sivas'ta yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Vali Salih Ayhan, Yenişehir Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret ederek; ikinci dönemin açılışını yaptı ve ayrıca okulun halı sahası ve kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

İkinci dönemin açılış töreninde öğrencilere seslenen Vali Salih Ayhan, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek,"Okullarımızın koridorları, sizlerin sesleri daha anlamlı adeta türkü söylüyor. Zihniniz ve ufkunuz parlak olsun. Bizler sizlerin gönüllerine gireceğiz. Hepiniz milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan ve topluma faydalı gençler olacaksınız." dedi.

Robotik kodlama atölyeleri, yeni sınıflar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile okullara heyecan katmak istediklerini ifade eden Ayhan,"Okullarımızı eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Akademik bilgiden ziyade hayatın her alanında bilginin yer alması çok önemli. Eğitim camiamızı ve velilerimizi de buna göre hazırlıyoruz. Eğitimde iyi bir noktada olduğumuz ortada, ancak bu yeterli değil. İnşallah yeni dönemde de okullarımızla işbirliğini güçlendirerek, eğitimde zirveye ulaşıp örnek bir şehir olacağız." diye konuştu.

"Sivas eğitim şehri olacak"

Vali Ayhan, Sivas'a kurulacak ikinci üniversiteye de değinerek, "Sivas'ta yeni üniversitemiz öğrenci alımına başladıktan sonra eğitim paydaşlarımız ile şehrimizin eğitim merkezi olmasını sağlayacağız. Şehrimiz, eğitim altyapısı anlamında en iyi illerden bir tanesi. Diğer yandan tekli eğitime de değinecek olursak 7 okulumuz ikili eğitimdeydi. Kılavuz İMKB okulumuz da eğitime başladı. 6 okulumuz çiftli eğitime devam ediyor. Yıl sonunda da tamamını bitirerek tekli eğitime geçen sayılı illerden biri olacağız. Çocuklarımızın sabah 9'da okula gelip akşam 4'te evine gittiği bir eğitim modeline kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Okulun bahçesine Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan halı sahanın açılışını da gerçekleştiren Ayhan, öğrencilerle kısa bir süre maç yaptı. 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında okula yapılan kodlama sınıfının da açılışını gerçekleştiren Ayhan, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları inceledi.