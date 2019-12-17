Sivas'ta sağlıklı beslenme eğitim seferberliği

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyetisyen Cansu Arslan “Günümüzde artık biliyoruz ki yetişkin dönemde obez olan her 3 kişiden 1'inin obezite öyküsü çocukluk-ergenlik döneminde başlıyor. Bu duruma yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, çevresel faktörler ve genetik yapı sebep olabiliyor. Bizde bu bakış açısıyla yola çıkarak düzeltilebilir faktör olan beslenmeyi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya başladık. Biliyoruz ki bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden istenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı, yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Bu yüzden uzak-yakın, devlet-özel ayrımı yapmadan gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizde başta ilimiz Sivas olmak üzere doğru beslenmeyi anlatmadığımız her çocuğumuza karşı kendimizi sorumlu hissediyor devam eden eğitimlerimizle mümkün olduğunca çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yüksel Derin “3 aydır organize ettiğimiz bu farkındalık ile bugüne kadar 20 okula, yaklaşık 2500 öğrenciye bilgilendirmelerde bulunduk. Öncesinde okul yönetimi ile görüşerek veya okul yönetimlerinin talebi ile etkinlikleri planlanmaya devam ediyoruz. Hedef ise yılsonuna kadar bu seminerler ile bütün öğrencilere ulaşabilmek. Bu vesile ile okul müdürlerimize, Cansu Hanım'a ve destek olan herkese teşekkür ederim.” Şeklinde konuştu.