Sivas'ta sağlıkta 2023 vizyonu belirlendi

Sivas'ın 2013 sağlık vizyonunun masaya yatırıldığı toplantı sonrası konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, hekim sayısını arttırılması konusunda yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Polat, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç ile müdürlük yetkilileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç'un yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, hekim sayısını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, “Halkımızın taleplerini incelediğimizde özellikle hekim kadromuzun genişletilmesi ve hastaneye ulaşım noktasında yoğun bir beklentinin olduğunu görüyoruz. Hekim sayısı konusunda yoğun bir çaba harcadığımızı belirtmek istiyorum. Tabi ki hastane ve doktor ihtiyacına yönelik çalışmaların yanında sağlık hizmetlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik de birçok çalışma yürüteceğiz” dedi.

Projeler arasında raybulans'ta var

Sağlık hizmetlerinde kapasitenin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi veren Ayhan, “İlimizde şehrin batısına 150 yataklı yeni hastane ile diş semt polikliniği yapacağız. Sıcak Çermik Kaplıcamıza 300 yataklı Rehabilitasyon Merkezi inşa edeceğiz. Çok amaçlı Geriatri Merkezi, yeni ilçe hastaneleri, yeni aile sağlık merkezleri, yeni acil servis istasyonları, çocuk yoğun bakım servisi, çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi eğitim ve destek merkezi, inme merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi, genetik hastalıkları tanı merkezi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları, suda doğum, dijital hastane, ruh sağlığı bozuklukları bilişsel davranış terapi merkezi, raybulans, akıllı ambulans projeleri hayata geçirmek istediğimiz çalışmalardır” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Sivas'a kazandırılan 7 yeni ambulans düzenlenen törenle; Merkez istasyon, Yıldız Beldesi ve Suşehri ilçelerine gönderildi.