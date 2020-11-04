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Sivas'ta sahte içki operasyonu

Sivas’ta Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Sivas'ta Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.


Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirip, H.Ö isimli şahıs tarafından işletilen kıraathaneye ve bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda kıraathanede 20 şişe kaçak üretilmiş rakı, kaçak üretilmiş toplamda 14 litre viski ele geçirildi. Sahte İçkinin üretildiği T.H isimli şahsın evinde ise damacana içerisinde yaklaşık 10 litre rakı, 10 litre viski, plastik bidon içerisinde 5 litre alkol ve 5 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde rakı ele geçirildi. Operasyonda sahte içkinin yanı sıra alkol üretiminde kullanılan kimyasallar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Öte yandan evde bulunan bir adette av tüfeğine el konuldu. Suçüstü yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

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