Sivas'ta Sanal Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen "Okulda Eğitim, İş Yerinde Güvenlik" adlı AB Projesi kapsamında okul bünyesinde oluşturulan şehrin ilk ve tek ‘Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Okul salonunda gerçekleştirilen açılış programına Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile proje iştirakçisi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programın açış konuşmasını Okul Müdürü Recai Gülez yaptı. Gülez, "Okulda Eğitim, İş Yerinde Güvenlik" AB projesi ve bu kapsamda oluşturulan sanal gerçeklik laboratuvarı hakkında bilgi verdi.

Gülez'in ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, insan hayatı ve sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir projenin Sivas'ta hayata geçirildiğine dikkat çekerek, okul bünyesinde oluşturulacak sanal gerçeklik laboratuvarı ile gerek öğrencilerin gerekse çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli kazanımlar ede edeceklerini belirtti.

Daha sonra konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de sanal gerçeklik laboratuvarı sayesinde öğrencilerin olası iş kazalarına karşı sanal ortamdaki deneyimlemelerle daha dikkatli ve bilinçli hale geleceklerini ifade ederek, projenin Sivas'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından sanal gerçeklik laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Bin 500 öğrenci ve çalışanlara eğitim verilecek

Sanal Gerçeklik Laboratuvarında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yanı sıra tüm derslerin eğitimleri verilebilecek. Laboratuvardan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören bin 500 öğrencinin yanı sıra iş gücü piyasasında çalışanlar da faydalanabilecek. Toplam bütçesi 197 bin Euro olan proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından destekleniyor.