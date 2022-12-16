Sivas'ta satranç yıldızlar il birinciliği turnuvası düzenlendi

Sivas'ta 70 sporcunun katılımı ile düzenlenen “Satranç yıldızlar il birinciliği turnuvası” sona erdi. Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Satranç yıldızlar il birinciliği turnuvası” sona erdi. Taha Akgül spor salonunda 2 gün boyunca süren turnuvaya 70 sporcu katıldı. 6 kategoride yapılan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Açılış hamlesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un yaptığı turnuva sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi. Sporculara madalyalarını Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, antrenörler ve hakemler takdim etti.