Sivas'ta sebze fidesi dağıtıldı

Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen “Sivas'ta Sebzeciliği Geliştirme“ projesi kapsamında ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

Sivas Valiliği tarafından “Sivas'ta Sebzeciliği Geliştirme“ projesi kapsamında Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Çiftçi Uygulama Merkezinde ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı. Sebze fidesi dağıtım törenine Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, “Sevgili çiftçilerimiz biliyorsunuz 5-6 aydır tarımla ilgili çalışmalarımız var. Temel gayemiz de kırsalımızı biraz daha canlı hale getirelim. Çitçimizin yüzü biraz daha gülsün ve çitçimizin cebi dolsun. Göreve geldiğimiz günden beri üreten kesim olan sanayici, tarım ve turizm alanına özen göstermekteyiz. Bunların başında da tarım var. Tarımda da ciddi bir yapılanmaya gitmek üzereyiz" dedi.

Ayhan konuşmasının ardından temsili olarak fide dağıtımı yaptı. Temsili olarak yapılan fide dağıtımının ardından ise çiftçilere ücretsiz fideleri teslim edildi.