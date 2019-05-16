İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta sebze fidesi dağıtıldı

Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen “Sivas’ta Sebzeciliği Geliştirme“ projesi kapsamında ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen “Sivas'ta Sebzeciliği Geliştirme“ projesi kapsamında ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.


Sivas Valiliği tarafından “Sivas'ta Sebzeciliği Geliştirme“ projesi kapsamında Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Çiftçi Uygulama Merkezinde ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı. Sebze fidesi dağıtım törenine Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Törende konuşan Vali Salih Ayhan, “Sevgili çiftçilerimiz biliyorsunuz 5-6 aydır tarımla ilgili çalışmalarımız var. Temel gayemiz de kırsalımızı biraz daha canlı hale getirelim. Çitçimizin yüzü biraz daha gülsün ve çitçimizin cebi dolsun. Göreve geldiğimiz günden beri üreten kesim olan sanayici, tarım ve turizm alanına özen göstermekteyiz. Bunların başında da tarım var. Tarımda da ciddi bir yapılanmaya gitmek üzereyiz" dedi.


Ayhan konuşmasının ardından temsili olarak fide dağıtımı yaptı. Temsili olarak yapılan fide dağıtımının ardından ise çiftçilere ücretsiz fideleri teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.