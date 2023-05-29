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Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildiEdinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi.

Sivas'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal'a servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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