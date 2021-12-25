Sivas'ta Sibirya soğukları

Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. İmranlı ilçesi eksi 30 dereceye yaklaşan dondurucu soğukla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Irmaklar ve göller buz tuttu. Havaya fırlatılan sıcak su yere düşmeden buhara dönüştü. Kuruması için asılan çamaşırken kaskatı kesildi. Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın yüzeyi buz tabakası ile kaplandı. Kızılırmak ve çevresinde oluşan manzara yaşanan soğuğu gözler önüne serdi.

Gece kurutmak için astığı kıyafetlerinin sabah donduğunu gören Talha Varol, “Sivas'ta hava çok soğuk. Dün gece kurusun diye astığımız elbiseler bile donmuş. İnşallah yakın zamanda ısınır havalar” dedi.

Öte yandan, vatandaşlar bu havaların Sivaslılar için normal olduğunu, her yıl soğukla mücadele ettiklerini söylediler.