İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta Sibirya soğukları, Ulaş gölü dondu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.


Sivas mevsimin en soğuk günlerini yaşıyor. Yurt genelinde en düşük sıcaklık Sivas'ın İmranlı ilçesinde eksi 28 derece oldu. Sava sıcaklığı il merkezinde eksi 20 derece, Ulaş ilçesinde ise eksi 23 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğukta suya dair ne varsa dondu. Ulaş Gölü de dondurucu soğuktan nasibini aldı. Gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. İlçede yaşayan gençler göl kenarına giderek fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.