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Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar 3 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar 3 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu.


Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının uçması ile apartmanda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri çatının uçtuğu anda apartmanın altında kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü ilçede ise bazı iş yerlerinin masa ve sandalyeleri uçtu. İlçede yağış ve şiddetli rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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