Sivas'ta silajlık mısır hasadı yapıldı

Sivas'ta 'Silajlık Mısır Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Programda Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da traktöre binip hasat yaptı.

Sivas'ta 'Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi' çerçevesinde 'Silajlık Mısır Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve köylüler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde Salman Say'a ait 135 dekar alanda gerçekleştirilen hasatta, Vali Şimşek ve Milletvekili Yılmaz traktöre binerek hasat yaptı.

“50 bin ton üretim bekliyoruz”

Vali Şimşek, İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere proje çerçevesinde 2 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtıldığını ifade ederek, “İlimiz her şeyden önce bir tarım ve hayvancılık memleketi. Hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındırıyor. Ancak hayvancılıkta en önemli eksiğimiz yem bitkisi ve meralarımız da gün geçtikçe aşırı ve erken otlatma nedeniyle özelliğini kaybediyor. Bu nedenle yem bitkileri üretimi önem arz ediyor. Bizler de yem bitkisi üretimini ilimizde destekliyor, teşvik ediyoruz. Bu anlamda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projesine İl Özel İdaremiz destek verdi ve yaklaşık 626 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtarak inşallah 50 bin ton üretim bekliyoruz bu projemizde” dedi.

“Üreticimizi tebrik ediyorum”

Devletin çiftçilere desteğinin süreceğini belirten Vali Şimşek, “Bugün de Yukarıyıldız köyündeyiz. Burada vatandaşımızın arazisinde silajlık mısır hasadına katıldık. Yaklaşık 135 dönümlük bir arazide silajlık mısır hasadı gerçekleştirdik. İnşallah valiliğimizin de destekleri ile devletimizin de destekleri ile ilimizde silajlık mısır ekimini teşvik edeceğiz, daha da artıracağız ve hayvancılığa da önemli bir katkısı olacak bu tür projelerin. Böylece ilimizdeki kaba yem bitkisi açığını da gidermiş olacağız. Üreticimizi tebrik ediyorum, güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. Örnek bir çiftçi başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.