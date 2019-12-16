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Sivas'ta ‘şırınga çikolata' denetimi

Sivas’ın Gürün İlçesinde Gürün Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde ‘şırınga çikolata’ denetimi yaptı.

Sivas'ın Gürün İlçesinde Gürün Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde ‘şırınga çikolata' denetimi yaptı.


Ankara ve Diyarbakır'da ‘Şırınga Çikolata' dan 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine teyakkuza geçen Gürün Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinleri, okul çevresindeki bakkal ve marketlerde ‘şırınga çikolata' denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Market ve kantin işletmecilerine bu duyarlılığından ötürü teşekkür ederim. Denetimleri ara ara devam edecektir” dedi.

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